Wie kann ich gefärbtes Haar wieder entfärben, ohne es zu zerstören?

Liebe Leserin, Sie haben sich mit folgender Frage an uns gewandt:

Wie kann ich mein violett gefärbtes Haar so schnell wie möglich wieder entfärben, ohne meine Haare dabei zu zerstören? Das Haarefärben ist ja so eine Sache. Auf der Packung begeistert der Farbton zwar, aber kaum ist es im Haar, sieht es nicht wie gewünscht aus oder verleidet einem nach einigen Tagen. Vorerst stellt sich die Frage, mit was für einer Färbung Ihr Haar coloriert wurde. Es gibt Shampoos, die extra für das Entfernen von vorübergehenden Färbungen gemacht sind. Ich gehe hier aber davon aus, dass es sich bei Ihnen um stark gefärbtes, violettes Haar handelt. Beim Entfärben ist der Zustand der Haare bedeutend. Wenn es bereits oft behandelt wurde, insbesondere chemisch (Dauerwellen, Blondierungen oder dergleichen), kann es sein, dass langanhaltende Schäden zurückbleiben und es abbricht. Ausserdem nimmt vorbehandeltes Haar die Farbe stärker an und braucht folglich mehr Aufwand und stärkere Chemie um die Farbe gänzlich aus dem Haar zu entfernen.