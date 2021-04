So färbst du deine Augenbrauen selbst (ohne es danach zu bereuen)

Bevor du dich also auf deine Brauen stürzt, solltest du aber in jedem Fall zuerst einen kleinen Hauttest an einer unauffälligen Körperstelle machen. So kannst du Irritationen oder allergische Reaktionen ausschließen, warnt Healy. Außerdem solltest du dir selbst die Zeit nehmen, den Färbeprozess langsam zu erlernen. „Wenn du geduldig und ruhig vorgehst, kannst du kaum bleibende Schäden anrichten“, meint er. Und falls deine Brauen am Ende doch einen Hauch zu dunkel werden , lautet das Motto ebenfalls: Geduld. „Innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach dem Färben verlieren die Brauen meist nochmal ein bisschen Farbe“, beruhigt er. „Und am Ende bekommst du dein gewünschtes Ergebnis .“