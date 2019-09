Die Geschichte des Mädchens ohne Augenbrauen – darum machte mich Microblading selbstbewusster

Wenn mir jemand die Frage stellte, welches Körperteil ich am ehesten verändern würde, wenn ich könnte, habe ich immer geantwortet: meine Augenbrauen! Cara Delevingne schaute mich mit ihren Büschen von jedem zweiten Magazincover aus an und meine Brauen lösten sich bereits nach einem Regenschauer in Luft, beziehungsweise in Wasser auf. Mit 18 Jahren während eines Auslandsaufenthaltes in den USA nannte mich ein Typ, den ich datete, „das Mädchen ohne Augenbrauen“ und zeigte allen ein Foto von mir, das er nach dem Schulsport geschossen hatte. Eine Braue hatte dem Schweiß nicht standgehalten. Haha, sehr witzig. Danach habe ich mich immer geschämt, wenn mich meine Freundinnen und Freunde mich zum ersten Mal oben ohne gesehen haben. Jedes Mal fiel der Satz: „Krass, du siehst ganz anders aus ohne Augenbrauen.” Ja, danke, weiß ich. Ich hatte mich ja schließlich selbst so daran gewöhnt, wie ich geschminkt aussah, dass der Unterschied ohne Brauen fast so krass war, als hätte ich plötzlich keine Lippen mehr – es fehlte einfach etwas. Sowas nennt man dann, glaube ich, Komplex. Ja, ich hatte definitiv einen Augenbrauen-Komplex.