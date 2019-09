Aktivkohle wird unter anderem aus Kokosnussschalen, Steinkohle, Holz oder Torf gewonnen und sorgt in erster Linie für Adsorption. Das bedeutet, dass sie andere Substanzen - in diesem Fall Verschmutzungen - anzieht und beseitigt. Sie wirkt ähnlich wie ein Schwamm, der Unreinheiten ganz einfach aufsaugt. Deshalb ist sie auch ein echter Allrounder und wird inzwischen in unzähligen Beautyprodukten als Detox-Mittelchen verwendet, das sich besonders gut für ölige Haut eignet.