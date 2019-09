Warum ich Make-up-Linien für den Sport schwachsinnig finde

Genauso wie es für jeden Anlass die passenden Schuhe gibt, gibt es auch für jede Eventualität das richtige Make-up. Metallic Eyeliner zum Feiern, Smokey Eyes fürs Date und roter Lippenstift gegen schlechte Laune sind nur einige Beispiele. Die Lösung beinahe aller Probleme findet sich in der nächsten Drogerie. Spätestens mit 14 fangen viele Mädchen an sich zu schminken (Hallo, hellblauer Lidschatten!) und entwickeln im Laufe der Jahre eine Routine rund um Foundation, Puder und Co. Ein Tag ohne Schönmacher ist für die meisten Frauen in meinem Umfeld etwas Besonderes. Macht ja auch Sinn, immerhin fühlt man sich geschminkt doch meistens ein bisschen hübscher als die Person, die einem morgens zerknautscht nach zu wenig Schlaf im Spiegel gegenüber stand.