Die Suche nach der passenden Foundation erscheint manchmal mindestens so aussichtlos wie die nach der perfekten Jeans. In der Drogerie kommt man wenigstens um enge Umkleidekabinen und Wollmäusen in der Eche drumherum, doch vorm Spiegel kann man dort auch mal ganz schnell zwei bis fünf gefühlte Stunden verbringen - und geht dann trotzdem mit leeren Händen nachhause.