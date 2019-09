5 Beautymarken, für die keine Tiere leiden müssen

Esse ist ein anerkannter Partner von PhyoTrade Africa, die sich der Entwicklung von Fair Trade und ökologisch nachhaltigen, natürlichen Produkten widmen. All ihre Produkte sind schnell biologisch abbaubar und tierversuchsfrei. Die Arbeit für Esse begann mit der Forschung an wirksamen Pflanzen in Afrika. Ihr Anliegen ist es, die besten Wirkstoffe in die Hautpflege einzubringen, ohne Kompromisse bei der Ethik zu machen.