Aus Schwarz mach Weiß? Hält Kohlezahnpasta, was sie verspricht?

Schaden sicher nicht, aber die Wirkung ist ebenfalls umstritten. Denn Aktivkohle kann natürlich nicht denken und unterscheidet in seiner Absorptionsfähigkeit nicht zwischen Gut und Schlecht. Es wird schlicht alles aufgenommen. Wer also Aktivkohle trinkt, entzieht seinem Körper nicht nur Giftstoffe, sondern auch Vitamine. Wer sich also mit Kohlezahnpasta die Zähne putzt, geht ebenfalls den helfenden Bakterien an den Kragen. Oder? Kritiker bemängeln, dass aufgrund der vielen Inhaltsstoffe, die sich in Zahnpasta findet, die Varianten mit Kohle bereits so gesättigt sind, dass sie gar nicht mehr aufnahmefähig sind.