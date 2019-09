Rainbow-Highlighter - Alles wird besser, sobald es in den schimmerndsten Farben des Regenbogens daher kommt? Das glauben viele Highlighter-Fans und dementsprechend angesagt sind die passenden Schönmacher in diesem Jahr. Ob die gehypte Variante Prism 1225 Dollar wert ist, bleibt dennoch fraglich. Letztlich kann man den bunt schimmernden Effekt genauso erzeugen, in dem man verschiedene Produkte, die man sogar schon längst zuhause hat, miteinander kombiniert.