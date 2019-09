Es ist Urlaubszeit und mein Instagram-Feed ist schon voll mit Fotos und Stories aus diversen Paradiesen dieser Welt. Strand ist wenigstens ein Mal im Jahr pflicht. Egal, ob ihr euch in Portugal an die Algarve legt, in Thailand am Traumstrand brutzelt oder die Ostsee euch schon genügt, eines solltet ihr auf keinen Fall vergessen: Eure Haare. Denn wie auch eure Haut benötigen eure Haare einen guten Sonnenschutz, damit sie nicht austrocknen und brüchig werden. On top macht das Baden in Salzwasser mit anschließendem Sandpeeling eurer Mähne zu schaffen. Auch, wenn ihr euch mit eurem ausgeblichenem Beachhair so wunderbar hang loose fühlt, die Pflege sollte auf keinen Fall zu kurz kommen.