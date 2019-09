Ganz neu ist das Konzept von magentischen Masken. Die in der Magentic Youth Mask von Magic Stripes enthaltenen Magneten regen die Blutzirkulation an und transportieren Giftstoffe ab. Ob das so wirklich stimmt, kann ich nicht sagen, Fakt ist aber, dass man nach Gebrauch der Maske aussieht, wie neu geboren. Oder zumindest wie nach einem sehr langen und erholsamen Schlaf.