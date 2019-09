Nachdem du unser ABC der Hautpflege natürlich gewissenhaft anwendest, haben wir hier den nächsten Tipp für noch bessere, prallere, reinere Haut : Nachtmasken. Wir wissen, dass Hautpflege aufwendig erscheinen mag und zeitweise auch noch unglaublich kostspielig. Aber wir haben eben nur diesen einen Körper und glaube fest daran, dass wir ihn verwöhnen sollten – mal mit Pizza, mal mit reichhaltiger Hautpflege.Nachtmasken sind leicht in der Handhabe und sind in jedem Preissegment vertreten. Außerdem muss man nicht nervös auf dem Badewannenrand herumsitzen und warten, während sie einwirken. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie aufgrund der langen Wirkungszeit von – genau – einer ganzen Nacht keine Tonanteile oder sonstigen erschwerenden, aggressiven Wirkungsstoffe enthalten und somit sehr viel angenehmer zu tragen sind.Ein weiterer Vorteil ist übrigens – und das ist ein ganz persönlicher Tipp für all diejenigen, die Probleme beim Einschlafen haben und normalerweise bis kurz vor Knapp im Dunklen vor dem Laptoplicht sitzen–, dass man sich mit einer solchen Maske zumindest ein paar Mal die Woche bewusst Zeit nimmt abends. Anders als die allabendliche Pflege, entspannt die Maske schon beim Auftragen und schafft Zeit zum Herunterkommen.Und so funktionieren sie: Nachtmasken arbeiten hart während wir im Tiefschlaf stecken. Sie bilden einen Schutzfilm auf der Hautoberfläche, der es den aktiven Wirkstoffen mithilfe der langen Einwirkungsdauer ermöglicht, tatsächlich in die Haut einzuziehen. Jede der 8 Masken wird prinzipiell gleich aufgetragen: Gesicht waschen und trocken tupfen, Maske auftragen, ins Bett gehen.Ob Misch- oder sensible Haut, Pigmentflecken oder ganz einfach für ein noch größeres Strahlen am nächsten Morgen, die folgenden 8 Masken bieten für jeden Hauttypen die richtige Pflege. Wenn das mal kein maximaler Gewinn bei minimalem Aufwand ist!