Sensible Haut? Probier's mal mit Ziegenmilchprodukten

Obwohl Ziegenmilch sehr mild ist, eignet sich super als Bestandteil von Reinigungsmitteln. Sie ist reich an Milchsäure, welche Peelingeigenschaften hat, aber sanfter zur Haut und damit verträglicher ist als beispielsweise Salicylsäure, so der Dermatologe Dr. Raja Sivamani . Ziegenmilch kann also selbst empfindliche Haut glatter, ebenmäßiger und strahlender aussehen lassen. Und das ist längst nicht alles! Dank der Milchsäure versorgt Ziegenmilch die Haut nämlich auch noch mit Feuchtigkeit. Laut Dr. Shah enthält sie außerdem Vitamine, Mineralien und Peptide, die Zeichen der Hautalterung entgegenwirken können.