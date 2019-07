Sind Milchprodukte wirklich schädlich für den Körper?

Eigentlich kann der Mensch ab dem dritten Lebensjahr keine Milchprodukte verarbeiten. Bei jeder Person, die das kann, liegt es an einer genetischen Mutation, die sich durch die fortgeführte Aufnahme von Milchprodukten entwickelt hat, wie Goldschmidt erklärt . Viele Menschen können ab dem Kleinkindalter das Laktase-Enzym (welches die Laktose, ein in der Milch enthaltener Zucker, spaltet) nicht mehr selbständig produzieren. Es kommt zur Laktoseintoleranz – die etwa 65 Prozent der Weltbevölkerung betrifft. Es ist also eigentlich eher die Norm, Milchprodukte nicht zu vertragen. Und nicht andersrum. Und selbst, wenn du zu den Menschen gehörst, die Milch auch nach dem Kindergarten noch vertragen, musst das nicht bis zu deinem Lebensende so bleiben: „Unsere Fähigkeit, Milchprodukte zu verarbeiten, nimmt mit dem Alter ab. Was also mit Anfang 20 funktioniert, kann mit 50 Jahren nicht mehr passend sein“, merkt Slayton an. Und dann ist es vielleicht an der Zeit, den Ernährungsplan ein wenig anzupassen. Tust du es nicht, kann das gegebenenfalls sogar negative Auswirkungen auf deine Gesundheit haben, wie Goldschmidt erklärt. „Da über die Hälfte der Erwachsenen laktoseintolerant sind, kann der Verzehr von Milchprodukten eine Menge unliebsamer Nebeneffekte wie Durchfall, Blähungen und Krämpfe hervorrufen“, warnt sie. Durch eine schlechte Verdauung können ernstzunehmende Probleme zum Vorschein treten: „Ein entzündetes Verdauungssystem kann beispielsweise das Herz-Kreislauf-System, die Haut und viele weitere Organe beeinflussen“, fügt die Expertin hinzu.