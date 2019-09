In meinem letzten Semester an der Uni entschloss ich, mich vegan zu ernähren. Ich tat das in der Hoffnung, dadurch meine lebenslangen Verdauungsstörungen loszuwerden. Erstaunlicherweise schien es zu funktionieren. Mich ausschließlich pflanzlich zu ernähren beruhigte mein ständiges Unbehagen, an das ich so gewohnt war, und plötzlich fühlte sich mein Magen viel leichter an. Es war unglaublich. Veganismus gab mir ein Gefühl von körperlichem Wohlbefinden und absoluter Kontrolle. Nur brachte es gleichzeitig auch ein viel tieferes Problem zum Vorschein – eins, dessen ich mir bis dahin gar nicht bewusst war.