In den USA trinkt bereits jeder zweite gar keine Kuhmilch mehr. Ein Trend, den Experten auch zu uns schwappen sehen. Ganz klar, der Vegan-Markt boomt seit Jahren. Sogar so stark, dass eines der umsatzstärksten Unternehmen der Welt, Coca Cola, plant, einen veganen Premium-Milchersatz auf Sojabasis in Deutschland zu lancieren, wie die Welt berichtet. Neben Sojamilch ist Mandelmilch mittlerweile auch bei uns in Deutschland eine der populärsten veganen Milchdrinks. Aber das ist erst der Anfang: Alle paar Monate gesellt sich eine neue Variante ins Regal, wie beispielsweise Hafer-, Cashew- oder Kokosmilch. Als nächstes muss für Milked Peanuts, wörtlich übersetzt „gemolkene Erdnüsse“ Platz geschaffen werden, zumindest wenn es nach dem Nahrungsmittelwissenschaftlerin Dr. Cheryl Mitchell geht: „Erdnüsse sind sehr gute Proteinlieferanten. Zudem sind sie günstiger und einfacher zu produzieren, da sie am Boden wachsen.“ Für den amerikanischen Hersteller Elmhurst, eine Firma, die zuvor auf Kuhprodukte spezialisiert war und bereits vor einigen Jahren auf die Herstellung von veganen Milchalternativen umgestiegen ist, hat sie sich mit ihrer „liebsten Nuss“ beschäftigt und gerade Amerikas erste Erdnussmilch auf den Markt gebracht.