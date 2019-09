Wie gefährlich ist Soja wirklich? Eine Expertin klärt auf

Das Problem mit Soja ist aber ein weiterreichendes: Nicht das Lebensmittel allein ist schuld, vielmehr sind es die Essgewohnheiten, unter denen unsere Gesundheit leidet. Dabei geht es nicht einmal um Fastfood oder zu viel Zucker. Es geht um eine viel grundlegendere Einstellung zum Essen. Was Bienert in ihren 30 Jahren Berufserfahrung als Ernährungsexpertin festgestellt hat, ist, dass die Deutschen eine sehr einseitige Ernährung pflegen. In keinem anderen europäischen Land sind die Essgewohnheiten so festgefahren wie hier. Ob es der morgendliche Besuch beim Bäcker ist oder die Liebe zu Nudeln – was der Deutsche kennt, daran hält er fest. Haben wir also erst einmal gelernt, dass Soja gesund ist, wird nur noch Soja gegessen, „in einem Ausmaß, das nicht mehr wünschenswert ist“, sagt Bienert.