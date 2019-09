Anne Mühlmeier ist ein internationales Model und Schauspielerin und lebt heute in Berlin. Im Laufe ihrer Modelkarriere hat sie wahrscheinlich jede Diät der Welt mal ausprobiert, nur um zu lernen, dass dogmatische Ernährungsformen nicht gesund sind und nicht glücklich machen. Umso mehr liebt sie es heute, gesundes und abwechslungsreiches Essen zu zaubern. Für Refinery29 Germany stellt sie jede Woche nicht nur die leckersten Rezepte vor, sondern liefert auch genügend Hintergrundwissen zu den Produkten, damit das Nachkochen noch mehr Spaß macht. Mehr gibt's bei Instagram @ foodbyannie Spinat ist so sehr auf dem Vormarsch, man könnte meinen, er wolle die Weltherrschaft übernehmen. Überall findet man ihn derzeit, ob gedünstet, roh, im Salat, in der Quiche oder im Smoothie. Viele stehen generell auf Grünzeug – schließlich gilt auch „go green!“ als Motto einer gesunden, frischen und abwechslungsreichen Ernährungsweise.Auch ich kann nicht mehr ohne! Jeden Morgen haue ich mir Babyspinat in meinen Turbomixer und mache mir meinen „Grünen“. Was alles drin ist und warum ich ihn so toll finde, sodass ich ihn jeden Morgen frühstücken möchte?Spinat ist grün, raw und voll mit Vitaminen, Mineralstoffen, Enzymen und Aminosäuren.Ich empfehle gefrorenen Spinat, er macht den Smoothie erfrischend kühl und man kann immer einen Beutel davon im Kühlfach lagern. Auch die Nährstoffe sind fast so gut erhalten wie bei frisch geerntetem Spinat. Am Tollsten ist es aber natürlich, frischen und regionalen Spinat auf dem Lieblingswochenmarkt zu kaufen und ihn zu verarbeiten. Tipp: Gib Ingwer hinzu! Der liefert eine gewisse Schärfe, die unserem Körper einheizt, ihn nicht krank werden lässt und auch entzündungshemmende Eigenschaften hat.