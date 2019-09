Die Firma Isla Bonita vertreibt die „fettreduzierte“ Frucht bisher nur in Spanien. Einzelheiten dazu, wie das Produkt mit 30 % weniger Fett auskommt, als herkömmliche Avocados, möchten die Macher nicht verraten, aus Angst ihr Geheimnis an die Konkurrenz zu verraten. Nur so viel: die Diät-Variante soll eine längere Oxidationsrate haben (das heißt, sie wird nicht so schnell braun) und wird unter anderen, „sehr spezifischen klimatischen Bedingungen“ angebaut als die Vollfett-Version.