Hui oder pfui? Der neueste Food-Hype sind Eisburger!

Den Eisburger gibt es Momentan bei Baseburger in Bochum und scheint sich dort großer Beliebtheit zu erfreuen. Außen getoasteter Brioche Bun, innen fancy Eissorten, Schokoladenstücke und zuckersüße Saucen – und alle so: Sabber. Irgendwie klingt der Trend dann auch gar nicht mehr so verkehrt, ist es ja eigentlich nichts anderes als eine andere Version von Waffeln oder Crêpes mit Eis und Scheiß. Ist also nur eine Frage der Zeit, bis sich der Foodtrend in Deutschland ausweitetet.