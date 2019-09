Ob hausgemacht, bio oder auch mal vegetarisch – so einen richtig guten Burger bekommt man mittlerweile nicht mehr in der Fastfoodkette des Vertrauens. Burgerläden gibt es inzwischen quasi an jeder deutschen Straßenecke. Da ist es nicht immer ganz einfach den Überblick zu behalten. Damit ihr aber nicht erst zig TripAdvisor-Bewertungen studieren müsst, um zu erfahren, wo es denn nun den Besten der Besten gibt, haben wir recherchiert – ganz investigativ versteht sich – und die besten Burgerläden der deutschen Großstädte ausfindig gemacht. Na dann: guten Appetit!