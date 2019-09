Die jungen Erfinder*innen haben eine Mischung aus proteinreichen Hülsenfrüchten, Pflanzenölen, einer Gelierung und veganem Salz ausgetüftelt und in die klassische Form gebracht. Das Produkt ist nebenbei noch frei von Cholesterin und Gluten. Die Student*innen der Universität von Udine haben anderthalb Jahre in die Entwicklung gesteckt und mit Firmen gesprochen, die bereits „in den nächsten Wochen“ an dem Erwerb des Patentes interessiert sind. Hoffen wir mal, dass dies pronto geschieht, sodass alle Veganer schon bald ihren Sonntagsbruch mit dem neuen It-Ei aufpimpen können.