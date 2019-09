Froot-Loops-Eissandwiches sind das Frühstück, das du dir verdient hast

Bekannt geworden ist die Frühstücksinnovation in Kalifornien. Im Square Bar Cafe in San Diego kann und im The Milk Shop in Los Angeles kann man das Energiebündel aus purem Zucker und der Lieblingscornflakessorte bereits fertig genießen. Selbst kreieren geht laut Hello Giggles aber genauso einfach: Froot Loops oder eine Alternative mit geschmolzener Marshmallow-Masse mischen, das Ganze mit einem großen Plätzchenausstecher in Form bringen, die Eissorte des Vertrauens dazwischen packen, ab in den Kühlschrank – und nach ein paar Stunden kalt genießen.