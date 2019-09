1. Zunächst muss das Eigelb vom Eiweiß getrennt werden

2. Schlage das Eiweiß mit dem Schneebesen auf. Wenn es fest ist, kannst du nach Bedarf auch noch kleine Schinken-, Käse- oder Speckwürfel einrühren.

3. Den Eischnee in kleinen Häufchen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. In die Mitte formst du mit dem Löffel ein kleines Loch – hier kommt später das Eigelb hinein.

4. Das Blech in den 220° vorgeheizten Ofen schieben und für 5 - 8 Minuten backen. Es sollte dann schon leicht Farbe angenommen haben. Danach das Eigelb in die Mitte der Eiweiß-Wölkchen setzen.

5. Anschließend nochmals für 3 Minuten in den Ofen schieben.