Gute Nachricht für Fleischfans, Reducetarianer*in ist jetzt angesagter als Veganer*in

In seinem Buch The Reducetarian Solution erläutert Kateman diesen Ansatz in Form von gesammelten Essays ausführlicher, liefert Argumente, Tipps und zieht dazu viele andere Stimmen zu Rate – sachlich und mahnend, ohne dabei allerdings allzuoft den Zeigefinger zu erheben. Dafür kommt auch der Humor nicht zu kurz. Kateman selbst war lange Vegetarier, nach eigenen Worten darin aber nicht wirklich gut. Immer wieder gönnte er sich die besagten „Ausnahmen“ – an Thanksgiving oder Weihnachten beispielsweise. Und da wir in einer Gesellschaft leben, in der man stets unter Beobachtung steht, kam er damit jedes Mal schnell in Erklärungsnot. Nach dem Motto „Entweder-Oder“ fühlte er sich immer wieder hin- und hergerissen. Dabei mochte er Fleisch doch eigentlich! Fleisch essen – was bedeutet das denn nun wirklich – für ihn als Mensch, die Um- und Tierwelt? Kann es nicht auch einen Mittelweg geben oder ist wirklich nur der reine Verzicht der Schlüssel zum Erfolg? Ein neuer Ansatz und eine neue Definition mussten her und mit ihr ein eingängigerer, positiverer Begriff, der diesem Lebens- und Ernährungsstil gerecht wird. Mit „Flexitarier“ und „Semi-Vegetarier“ war Kateman jedenfalls nicht zufrieden. Es fehlte der bewusste Ansatz. Seine Mission: Den Durchschnittsbürger dazu zu bewegen, den Konsum von tierischen Produkten zu überdenken und nach und nach zu reduzieren – ohne dabei radikal in die eine oder andere Richtung zu gehen. Was war also naheliegender als „Reducetarianer“? Eine Ernährungsform ohne dogmatisch vorgeschriebenen Verzicht, bei der am Ende (fast) alles so bleiben kann wie es war?