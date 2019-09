Zutaten:

10 Nori Blätter (1 Packung) 1 kleiner frischer Brokkoli

2 Karotten

2 frische Rote Bete

7 Aprikosen

10 Champignons

70 g Rote Quinoa

3 EL Tahin/ Sesammus

6 EL natur Mandelmilch Tamari/ Sojasauce

Optional:

Edamame (als Beilage wer will)



1. Wasser in einem kleinen Topf zum Kochen bringen. Edamame in das kochende Wasser geben und für 2 Minuten köcheln lassen, dann abgießen.



2. Quinoa mit heißem Wasser abwaschen und mit der doppelten Menge Wasser in einem kleinen Topf kochen. Sobald alles einmal aufgekocht ist, Deckel auf den Topf und Herd abschalten. Das Quinoa weiter auf der Herdplatte garen lassen.



3. Alles Gemüse waschen, Karotten und Rote Bete schälen. Bei der Roten Bete ziehe ich immer Gummihandschuhe an, denn die rote Farbe geht nur sehr schwer ab. Die Rote Bete hobeln und Karotten wie auch Champignons und Aprikosen in Scheiben schneiden.



4. Beim Brokkoli die Röschen abschneiden, aber mindesten 2 cm des Strunks dranlassen. (Die Feuchtigkeit brauchen wir später, damit alles schön zusammenklebt.) Den Brokkoli in der Küchenmaschine fein hacken. Wer keine Küchenmaschine hat, kann den Brokkoli auch mit einem großen scharfen Messer gleichmäßig zerstückeln.



5. Tahin in eine Tasse und mit Mandelmilch aufgießen. Am besten lässt sich alles mit einer Gabel zu einer homogenen Creme verrühren. Die Masse wird nach einer Weile dicker und es kann sein, dass man nochmal etwas Mandelmilch einrühren muss.