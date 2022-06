Nach Roe v. Wade: Wie Abtreibungen in den USA heute aussehen

Der 24. Juni 2022 wird in die Geschichtsbücher eingehen – in Deutschland als der Tag, an dem die Abschaffung von Paragraf 219 beschlossen wurde , was es Ärzt:innen nun erlaubt, ausführliche Informationen über Abtreibungen öffentlich anzubieten. Und als der Tag, an dem der US-amerikanische Supreme Court beschloss, dass eine Entscheidung zur Abtreibung dortzulande doch kein persönliches Grundrecht sein sollte, zumindest nicht ohne enorme gesetzliche Einschränkungen. Zwei Entscheidungen zum Schwangerschaftsabbruch , die unterschiedlicher nicht sein könnten – und während wir in Deutschland einen Sieg für die Freiheit von Frauen und Menschen mit Gebärmutter feierten, war die ganze Welt schockiert über die gleichzeitigen Entwicklungen in den USA.