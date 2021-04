Was du über die Nebenwirkungen der „Pille Danach“ wissen solltest

Zu den anderen Nebenwirkungen, die gelegentlich auftreten können und prinzipiell nicht schwerwiegend sind, gehören Schmierblutungen, Übelkeit (und gelegentlich Erbrechen), Kopfschmerzen, Akne, Schwindelgefühle und Spannungen in der Brust. Solltest du innerhalb von zwei Stunden nach der Einnahme der Pille Danach erbrechen, verliert diese ihre Wirkung und muss erneut eingenommen werden. Abgesehen davon, dass diese Pille den Einsatz der nächsten Periode verschieben kann, dauern die Nebenwirkungen in der Regel nur ein paar Tage an.