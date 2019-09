Ich habe mein ganzes Leben nach einer Hormon-App gerichtet – & das ist passiert

Ich sitze am Frühstückstisch und nichts geht mehr. In meinem Kopf herrscht Nebel, ich kann keinen klaren Gedanken fassen und starre Löcher in die Luft. Bing. Eine Benachrichtigung von meiner Hormon-App: „Heute ist der 21. Tag ihres Zyklus, ihr Östrogenspiegel fällt.“ Oh je, schon wieder ein Östrogentief! Jetzt ist mir alles klar. Was die wenigsten wissen, dass das Östrogen zwei Mal im Zyklus abfällt. Nach dem Eisprung am 13. Tag, und am 21. Tag. An beiden Tagen bin ich dann wie ein Zombie.