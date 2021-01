Was verursacht Schmierblutungen & ab wann solltest du damit zum Arzt?

Auch niedrig dosierte hormonelle Verhütungsmittel können ein Auslöser für Zwischenblutungen sein, da sich der Körper mit der Zeit womöglich an die (zu) niedrige Dosis gewöhnt und mit milden Entzugserscheinungen signalisiert, dass er mehr möchte oder braucht – selbst wenn die Pille schon seit Jahren für dich funktioniert. Diese Erscheinungen können die Form von Schmierblutungen annehmen und dich darauf hinweisen, dass du vielleicht die Pille bzw. das Verhütungsmittel wechseln solltest, erklärt Dr. Minkin; wende dich bitte auch in diesem Fall an deinen Arzt oder deine Ärztin.