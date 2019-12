Manche Frauen verwechseln die Regel- mit der Einnistungsblutung und verfallen in Panik - entweder, weil sie versuchen schwanger zu werden oder, weil sie genau das vermeiden wollen. Ängstlich oder angespannt zu sein ist in so einer intensiven, nervenaufreibenden Zeit natürlich absolut normal! Damit du in Zukunft nicht mehr durchdrehen musst, erklären wir dir jetzt ein paar Unterschiede, anhand derer eine Regel-oder eine Einnistungsblutung erkennen kannst.