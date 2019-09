Ob du das Problem erst seit Kurzem hast oder schon so lange, dass du dich mittlerweile schon daran gewöhnt hast: In den meisten Fällen ist es relativ easy, etwas dagegen zu tun – sofern du weißt, was dahintersteckt. Probiere es als Erstes mit einer gesunden Portion Schlaf und versuche, dir einen ausgewogenen Schlafrhythmus anzutrainieren. Tipp Nummer 2: Iss eine Kleinigkeit, wenn es dir schlecht geht. Und last, but not least: Sollten Ängste deine Magenprobleme auslösen, können beispielsweise Entspannungsübungen helfen. Versuche also an Tagen, an denen du schon vermutest, Magenprobleme bekommen zu können, zu meditieren, spazieren zu gehen oder Yoga zu machen.