Innerhalb der gleichen Studie wurde eine weitere Testreihe durchgeführt. Hierfür wurden Studierende in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe wurde in einen Raum gesteckt, in dem ein feuchtes, heißes Klima herrschte, die andere in einen kühlen Raum, in dem eine Klimaanlage lief. Das Forschungsteam gaben beiden Gruppen einen Fragebogen zur lokalen Organisation eines Hilfsangebots für unterprivilegierte Menschen. Im Raum, in dem Hitze herrschte, waren nur 64 Prozent der Befragten bereit, auch nur eine Frage zu beantworten, während sich im kühlen Raum 95 Prozent dazu bereit erklärten. Daraus schlussfolgerten die Forscher*innen, dass Hitze unsere Wahrnehmung, Emotionen und Verhaltensweisen anderen gegenüber beeinflussen kann.