Warum ich glücklicher bin, seit ich die Pille abgesetzt & die Spirale eingesetzt habe

Wir hatten zwei glückliche gemeinsame Jahre, meine Pille und ich, eigentlich hätte es ewig so weitergehen können. Wäre meine Hausärztin nicht eines Tages aufgefallen, dass mein Testosteronspiegel so manchen Kerl vor Neid hätte erblassen lassen. Sie prognostizierte Wuki-artigen Haarwuchs und Muckis wie Arni. Das will ja keiner. Also nahm ich die folgenden zwölf Jahre munter eine regulierende Pille, die inzwischen in Deutschland nicht einmal mehr als Verhütungsmittel zugelassen ist und nur noch als Aknemittel verschrieben wird – nicht, dass mir dieses kleine Detail einer der vier Frauenärzte, bei denen ich die vergangenen Jahre war, mitgeteilt hätte. Als schließlich in Frankreich einige Todesfälle mit diesem Produkt in Verbindung gebracht wurden, bekam ich Wind davon: „Ach, guck, das ist doch meine Pille!“ Ich entschied, dass ich keine Lust mehr auf die kleinen Tabletten hatte.