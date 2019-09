Wenn du aber das Gefühl hast, dass die schmerzhaften Blähungen, die du hast, nicht mehr normal sind, solltest du dir die Zeit nehmen, herauszufinden, was in deinem Bauch eigentlich sich vor sich geht. Wenn du über einen längeren Zeitraum unter Bauchkrämpfen leidest, die sich nicht auf deine Periode zurückführen lassen, solltest du in jedem Fall eine*n Ärzt*in aufsuchen. Das gleiche gilt, wenn du zeitgleich zu den Bauchkrämpfen Schmerzen in der Brust hast oder wenn du Veränderungen in deinem Stuhl bemerkst. Insbesondere, wenn du darin Blut findest, solltest du schnell handeln. Auch wenn du plötzliche, stechende Schmerzen hast, solltest du medizinischen Rat einholen, denn das könnte möglicherweise dein Blinddarm sein, der sich entzündet hat.