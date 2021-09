Pourquoi vous avez des crampes quand vous avez envie de péter ?

Mais, aussi gênantes et douloureuses qu'elles puissent être, vos douleurs dues aux gaz ne nécessitent généralement pas que vous fassiez quoi que ce soit de spécial, si ce n'est de les laisser passer. Cependant, si ces douleurs sont fréquentes, vous devriez déterminer quels sont les aliments qui ont tendance à vous donner des gaz et essayer de les consommer avec modération. Les coupables les plus courants sont les haricots, les légumes, les produits laitiers et les boissons gazeuses. Et, bien sûr, les douleurs dues aux gaz sont un autre excellent rappel de la raison pour laquelle il est si crucial de dépasser cette gêne et de simplement #FreeTheFart.