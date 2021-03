Du côté gastro-intestinal, vos crampes peuvent provenir de quelque chose d'aussi simple qu'un léger blocage. "La constipation peut être une cause majeure de crampes abdominales ou pelviennes basses", explique le Dr Jones. Donc, si vous n'êtes pas allée aux toilettes depuis un certain temps, cela pourrait être votre réponse. Les crampes et la constipation en général peuvent également être causées par la déshydratation. Veillez donc à boire suffisamment d'eau tout au long de la journée.