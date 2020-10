Cancer de l’endomètre : comment détecter les symptômes ?

Ils ont finalement accepté de me faire passer un nouveau scanner, car mes symptômes s'aggravaient. J'ai été opérée pour enlever une tumeur et ils ont fait une biopsie pour déterminer ce que c'était, puis deux mois plus tard, on m'a dit que c'était un cancer. Je ne m'y attendais pas, car on suppose que les mauvaises nouvelles arrivent beaucoup plus tôt que ça. J'étais allée à l'hôpital au milieu d'une journée de travail, j'avais laissé toutes mes affaires sur mon bureau et mon ordinateur était encore allumé, pensant qu'il n'y avait pas de problème et que je reviendrais très vite. Puis ils me l'ont annoncé et on m'a affecté une infirmière clinicienne spécialisée. Ils m'ont emmenée dans une chambre et m'ont remis des brochures sur le cancer de l'endomètre et les hystérectomies. C'est à ce moment-là que je me suis vraiment énervée. Tout cela s'est passé en l'espace d'environ dix minutes. J'ai toujours su que la situation était pire que ce que les médecins pensaient parce qu'ils avaient sous-estimé mes symptômes pendant tout ce temps, mais ce fut un grand choc et je ne m'attendais pas à ce que ce soit un cancer.