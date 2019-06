Si ça vous arrive souvent, ça vaut le coup de prendre le temps de noter quelles sont les positions les plus critiques pour vous. Ça sera plus facile de savoir quand vous dirigez vers les toilettes, surtout quand on est sujet aux « quintes » (un pet arrive rarement seul, n'est-ce pas ?). « C’est quand même plus respectueux pour les autres, même si en général, les pets provoqués par le yoga sont rarement ceux qui sentent mauvais » nous dit Filley. Et si vous ne pouvez vraiment pas vous retenir, à vous de trouver comment gérer. « Soyez vous-même, riez-en, excusez-vous ou faites comme si de rien n’était, à vous de voir ! » poursuit Filley.