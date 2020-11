Histoire d’un tabou : comment apprendre à bien faire caca

La clé est d'adopter une routine régulière - comme on dit, personne n'aime les surprises. "Des recherches ont montré que les personnes qui souffrent de constipation présentent des troubles psychologiques plus importants, tels que l'anxiété et la dépression, par rapport à celles qui ont des habitudes de transit saines", explique Carey Boothe, hydrothérapeute du côlon et nutritionniste à Feel Good Balham. "Un lien a été établi entre l'humeur et la composition du microbiome dans l'intestin. Si vos intestins sont malheureux, il est probable que cela affecte votre bien-être général, à la fois physiquement et mentalement. La sérotonine est un neurotransmetteur cérébral bien connu et on estime que 90 % de la sérotonine du corps est produite dans l'appareil digestif. De plus en plus d'études montrent que certaines bactéries présentes dans l'intestin jouent un rôle important dans la production de ce neurotransmetteur".