Wieso du während deiner Periode häufiger aufs Klo musst

Der Menstruationszyklus ist eine der verwirrenderen und manchmal frustrierenden (aber auch ziemlich coolen) Eigenschaften, die ein weiblicher Körper so an sich hat. In diesem faszinierenden Video von Nova beantwortet Moderatorin Anna Rothschild drei große Fragen, die viele von uns sich auch schon das ein oder andere Mal während unserer Periode gestellt haben. Macht euch gefasst auf die geballte Ladung Information, denn man kann gar nicht zu viel über den eigenen Körper wissen.