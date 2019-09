Wie sich die einzelnen Zyklusphasen auf deine Stimmung auswirken

An einem gesamten Monatszyklus sind bekanntermaßen verschiedene Prozesse und vor allem Hormone in unterschiedlichen Mengen beteiligt. Sie sind nicht nur mit dafür verantwortlich, dass sich bei manchen Menschen das Hautbild oder die Haarstruktur im Laufe ihres Zyklus stark verändert, sondern können sich auch auf deine mentale Stimmung auswirken. Je nachdem in welcher Phase deines Zyklus du dich gerade befindest, durchlebst vielleicht auch du emotionale Aufs und Abs. Forscher haben zuletzt immer wieder eingebracht, dass sich die verschiedenen Phasen eines natürlichen Zyklus zum Beispiel besonders gut für private oder berufliche Herausforderungen eignen, da du an bestimmten Tagen energiegeladener oder konzentrierter bist als an anderen Tagen. Woran das liegen kann, haben wir für dich in Erfahrung gebracht: