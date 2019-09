Die Geschichte der Verhütung im Schnelldurchlauf

Sex kann schön sein, Kinder auch, aber wer das eine hat, will nicht zwangsläufig auch das andere. Dass der Wunsch, Sex zu haben ohne schwanger zu werden, nicht erst seit 1961, mit Einführung der Pille in Deutschland, ein Thema ist, sondern bis in die Antike zurückgeht, zeigen wir in einem kleinen Schnelldurchlauf zum Thema Verhütung.