Wie die gefährliche „Blackpill-Bewegung“ junge Männer radikalisiert

In den darauffolgenden Jahren kam es zu einer Reihe ähnlicher Attacken, während Rodger zu einer Art Galionsfigur für die Incel-Bewegung wurde. 2018 tötete ein weiterer Incel namens Alek Minassian in Toronto, Kanada, zehn Passant:innen, die er mit seinem Van überfuhr. Vor seiner Tat hatte er seine Bewunderung für Rodger kundgetan. 2019 tötete dann Brenton Tarrant 51 Menschen in zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch. Auch er hatte zuvor ein sogenanntes „Manifest“ voller Frauen-, Fremdenhass und Rassismus veröffentlicht. Und erst vor wenigen Monaten wurde der 21-jährige Tres Genco , ein selbsternannter Incel aus Ohio, USA, der Planung einer Massenschießerei beschuldigt, mit der er es auf Frauen in Uni-Schwesternschaften abgesehen hatte. Und auch in Deutschland ist die Incel-Ideologie angekommen: Die Attentäter von Halle und Hanau hatten Verbindungen in die Szene.