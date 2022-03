5 Frauen berichten von ihrer Flucht vor dem Krieg in der Ukraine

Ich wohne in Lutsk, nahe der polnischen Grenze. Mein Freund lebt in New York. Wir haben uns wegen COVID ein Jahr lang nicht gesehen. Wir hatten uns sehr auf das Jahr 2022 gefreut – wir hatten Karten für ein Coldplay-Konzert in Berlin im Juli und eine Wohnung in meiner Stadt gekauft, in die wir einziehen wollten. Am 24. Februar wurde ich aber von seinem Anruf geweckt, in dem er mir von der Invasion erzählte. Damit änderte sich mein ganzes Leben im Handumdrehen.