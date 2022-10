Warum trans Frauen in Frauenräume gehören

Doch während die Mittel knapper werden und der gemeinnützige Sektor unter Druck steht, versucht die transphobe Lobby derzeit, ein Krisenzentrum für Vergewaltigungsopfer in Sussex (dort gibt es Räume nur für Frauen) zu verklagen, weil es eine trans Frau in seine Selbsthilfegruppe für Frauen aufgenommen hat. 61.000,00 £ wurden für die Anwaltskosten des Zentrums in diesem Fall gesammelt. Das ist nur ein Bruchteil der 551.262,00 £, die für die Klage gegen die LGBTQ+ Wohlfahrtsorganisation Stonewall in einem anderen Fall gesammelt wurden. Wir befinden uns in einer Krise der Lebenshaltungskosten – Mütter hungern, damit sie ihre Kinder ernähren können. Die Abschaffung der wöchentlichen Erhöhung des Universal Credit um 20,00 £, wird eine Million Familien in die Armut treiben. In diesem Zusammenhang kann ich es nicht verstehen, wieso der Angriff auf ein Krisenzentrum für Vergewaltigungsopfer oder eine LGBTQ+-Wohltätigkeitsorganisation einer Feminist:in in Großbritannien wichtiger sein kann.