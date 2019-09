Ich hatte oft Glück mit meinen Jobs, aber einmal eben auch nicht. Drei Monate lang war ich in einer kleinen, inhabergeführten Agentur in Berlin angestellt, in der Mobbing gewissermaßen ein fester Bestandteil war. Die Person, von der es ausging, war dummerweise die Inhaberin selbst. Das war natürlich eine blöde Situation, denn an einen Vorgesetzten kann man sich so nur schwer wenden. Im Team war es allgemein bekannt: Es konnte jeden treffen. Am Anfang dachte ich, ich sei vielleicht zu selbstbewusst, lasse mir zu wenig sagen, und habe deshalb versucht mich anzupassen. Bis ich irgendwann gemerkt habe: An mir lag es nicht. Es lag auch nicht an meiner vier Jahre jüngeren Kollegin, die ständig fertig gemacht wurde. Hier hatte nur eine Person ein Problem – die Chefin selbst.