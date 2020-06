Von Stonewall bis Pride 50: Die Geschichte der Pride Parade

Anders als bei der Mahnwache sollte es bei diesen Märschen keine formelle, geschlechtsnormative Kleiderordnung geben. Stattdessen ermutigten die Organisator*innen die Teilnehmer*innen dazu, sie selbst zu sein und sich so auch zu zeigen. Dazu erklärt die Autorin Katherine McFarland Bruce in ihrem 2016 erschienenen Buch Pride Parades: How A Parade Changed The World : Die meisten Marschteilnehmer*innen nahmen in ihrer Alltagskleidung teil, aber einige trugen „extravagante Kostüme“ wie Umhänge, andere kamen sogar in Drag. Viele hielten bunte Banner oder Schilder mit der Aufschrift Gay Pride! in die Luft. „Aus Aktivist*innenkreisen kommend, blieben Organisator*innen und Demonstrant*innen bei dem, was sie kannten, und präsentierten sich durch ihre Schilder, Sprechchöre und Zeichen der Zuneigung als stolze queere Menschen“, schreibt Bruce. In dem 2019 erschienenen Buch We Are Everywhere: Protest, Power, and Pride in the History of Queer Liberation schreiben die Autor*innen Matthew Reimer und Leighton Brown, dass die Stonewall-Veteranin Sylvia Rivera „jubelnd und heiser die sechzig Blocks entlang ging“.