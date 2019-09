„Eine Erklärung für diese Zahlen könnte auch in der neuen Umfragetechnik liegen. Klassische Meinungsforschungsinstitute setzen auf Anrufe im Festnetz. Viele Menschen können da nicht offen sprechen. In dieser neuen Umfrage konnten die Befragten mobil teilnehmen, das fühlt sich noch anonymer an. Von daher bedeutet das Ergebnis nicht, dass all diese Personen bereits ihr Coming-Out hatten und frei leben", sagt Pressesprecher des Lesben- und Schwulenverbandes ( LSVD ) Markus Ulrich. „Grundsätzlich ist diese Studie gut, denn es wird eine gesellschaftliche Sichtbarkeit geschaffen und sich mit den Bedürfnissen von LGBT auseinandergesetzt. Für den LSVD ist die Zahl aber unerheblich, sie hat keine Relevanz auf die Wichtigkeit unserer Anliegen. Bei den Themen Diskrimierung und Grundrechte kann es nicht darum gehen, wieviele Menschen es betrifft. In Deutschland soll jeder gleich an Würde sein."