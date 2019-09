Viele von ihnen leben wahrscheinlich immer noch in Angst. Einer von ihnen ist sogar tot – nachdem er jahrelang aufgrund seiner Sexualität leiden musste, erkrankte er, starb. Er hatte nicht mehr das Glück, dass sich irgendwann alles zum Guten wendet. Und dort, auf der weißen Wand, stehen nun seine Zeilen, hängt sein Bild. Er hatte das Pech, in einem dieser Länder geboren zu werden, in denen es kriminell ist, einen gleichgeschlechtlichen Partner zu haben. Aber auch in westlichen Ländern ist das Problem Homophobie längst nicht gelöst. Robin sagt: „Wir müssen leider anerkennen, dass es in jedem Land Diskriminierung gibt. Schwule werden umgebracht, weil sie homosexuell sind. Auch in Ländern, wo ‚Gay-Marriage‘ anerkannt ist. Das Gesetz zu ändern ist der erste kleine Schritt. Aber man muss auch die Gesellschaft ändern.“ Er will genau das mit den Geschichten versuchen. Denn nur, wo die Macht des Schweigens herrscht, wird die Diskriminierung immer weiter gehen. „Geschichten können Veränderungen auslösen“, ist sich Robin sicher. „Klar, ich frage mich auch immer, ob wir überhaupt etwas verändern können. Und wie kann man überhaupt wissen, dass man erfolgreich ist, oder in die richtige Richtung geht? Aber nur, weil wir es nicht wissen, heißt das nicht, dass wir es nicht versuchen sollten.“